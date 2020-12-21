شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يوقع اتفاقية تسهيلات بـ 254.5 مليون ريال مع مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن توقيع صندوق الراجحي ريت اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، بقيمة 254.5 مليون ريال مع مصرف الراجحي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه سيتم سداد تكلفة التمويل خلال فترة سريان التسهيلات المصرفية، والتي تمتد الى 5 سنوات، على أساس نصف سنوي مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية وهي نهاية السنة الخامسة.

وتستهدف الشركة من هذه التسهيلات إعادة تمويل شريحة التمويل الحالية التي تستحق في 20 ديسمبر 2020.

وأفاد الصندوق، بأنه يوجد حالياً عقارات مدرة للدخل للصندوق مرهونة لشريحة التمويل الحالية وسوف تستمر نفس الأصول المرهونة بالنسبة لهذه التسهيلات مع تقديم سندات لأمر كضمان للتمويل.

وبحسب البيان، سيستمر الالتزام بالتمويل البالغ 254.5 مليون ريال في الحسابات المالية لصندوق الراجحي ريت لفترة الخمس سنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق خلال الربع الثالث من العام الجاري صافي خسارة بلغ 17.657 مليون ريال، بإجمالي مصروفات بلغ 103.712 مليون ريال.