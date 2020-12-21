شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الموانئ السعودية تدرس 12 عقداً للتشغيل بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس الهيئة العامة للموانئ السعودية أكثر من 12 عقداً لمنح تشغيل موانئ سعودية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، متوقعاً طرح تلك الموانئ أمام القطاع الخاص خلال العام القادم.

يأتي ذلك بعدما منحت الهيئة العام الماضي "موانئ دبي العالمية" و"محطة بوابة البحر الأحمر" و"الشركة السعودية العالمية للموانئ" امتيازا بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) مدته 30 عامًا لإدارة وتطوير محطة الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأشار سعد الخلب، رئيس الهيئة، إلى أنه خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية، فاقت معدلات الأداء 10% عن التوقعات المبدئية للعقود التي جرى إبرامها وهذا يدل على أن هذه العقود مثمرة للقطاع العام والخاص، بحسب قناة العربية.

وقال الخلب إن الموانئ السعودية ترتبط بها جميع خطوط النقل الملاحية العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن الخطوط الأربعة عبارة عن خدمات ربط مباشر بين موانئ السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي مع موانئ المنطقة منها شرق إفريقيا ومصر والأردن.

وأوضح أن الهدف من هذا الأمر هو الربط المباشر وتفعيل التجارة وزيادة النقل الساحلي.

وبين أن تلك الخطوط نقلت خلال الـ 6 أشهر الماضي أكثر من 250 ألف حاوية وهو "رقم كبير، كبادية هذه الخدمات المنتظمة".

وأكد أن الهيئة تطمح إلى مضاعفتها إلى 500 ألف حاوية في 2021، وإطلاق خدمات أخرى منتظمة في الموانئ، مشيرا إلى أن معدلات مناولة الحاويات نمت بنسبة 11% خلال الشهور الثلاثة الماضية في جميع الموانئ السعودية.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية قد أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.