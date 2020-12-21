شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات من وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الإنترنت الارضى و المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراءات عديدة اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، لتحسين أداء خدمات الاتصالات سواء المحمولة أو الأرضية، منها طرح ترددات جديدة لتحسين خدمات المحمول، وأخرى تتعلق بالمشروع الثانى لرفع كفاءة الإنترنت، وخلال التقرير التالى نرصد أهم الخطوات التى تم اتخاذها لتحسين مستوى الخدمة.

- فرض لائحة جزاءات على الشركات المخالفة.

- إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات المحمول.

- تصدار تقارير نتائج اختبارات الخدمة على مستوى الجمهورية عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات بشكل منتظم.

- توسيع قنوات تلقى شكاوى عملاء المحمول لتشمل الموقع الإلكترونى للجهاز إلى جانب خدمة الخط الساخن 155.

- وضع قواعد جديدة لتسهيل انتقال العملاء بين شبكات المحمول خلال 24 ساعة.



و طرح الجهاز نحو 80 ميجاهرتز ترددات جديدة فى الحيز الترددى 2600 لتطوير خدمات الجيل الرابع للمحمول فازت بها ثلاث شركات، وهو ما يقابله زيادة فى استثمارات شركات المحمول لبناء محطات جديدة لاستقبال موجات تلك الترددات.

و فى عام 2019 نفذت وزارة الاتصالات عبر الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% الخطة القومية لتطوير الإنترنت بتكلفة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه وتم رفع السرعات للعملاء ثلاث أضعاف، ساهمت تلك الخطة فى صمود شبكات المحمول أثناء جائحة كورونا وسط زيادة كثيفة للاستهلاك.

الإعلان عن خطة ثانية لتطوير الإنترنت بتكلفة 300 مليون جنيه

كان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولرجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 96.58 مليون اشتراك خلال الربع الثانى من 2020 مقارنة بنحو 96.42 مليون خلال الربع الأول من 2020، ونحو 93.99 مليون فى الربع الثانى 2019، فيما بلغ عدد مشتركى الهاتف الثابت 9.89 مليون اشتراك خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليارات جنيه مقابل 93 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه، بنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 4.5%، موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.