شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعود للحيادية- تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بالثبات فوق الحاجز المستقر عند 126.70 ليكرر بذلك التذبذب الجانبي نتيجة لانحصاره مجددا ضمن النطاق الضيق والمتمثل بالحاجز الحالي بينما يستقر الدعم قرب 125.75. لذلك, سنبقى على حيادية التداول لحين نجاح السعر بتجاوز إحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.70 و 125.75 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور

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