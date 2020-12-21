شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتفاجأ بقوة المقاومة-تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاجأ سعر الزوج بقوة المقاومة التاريخية الممتدة نحو 140.45 لنلاحظ ارتداده بشكل سلبي وسريع نحو 137.85 معلنا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع بمحاولة تسلل السعر دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 137.50 بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء, استئناف السعر للمحاولات السلبية لحين ملامسته للدعم المستقر عند 136.50 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 136.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط