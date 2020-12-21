شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 0.7575 ويستقر دونه الآن، ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة نتوقع أن يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض اليوم، مستهدفاً اختبار مستوى 0.7520 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.7595 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 21-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.