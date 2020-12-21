شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل نموذج سلبي – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 0.7575 ويستقر دونه الآن، ليكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة نتوقع أن يدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض اليوم، مستهدفاً اختبار مستوى 0.7520 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.7595 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط