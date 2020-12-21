شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدفع السعر لإجراء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 33.61، مستهدفاً زيارة مستوى 45.67 كهدف أول.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 47.40 سيؤكد استمرار الانخفاض، في حين إن اختراق 48.15 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط