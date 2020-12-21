شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي مع افتتاح اليوم ليصل إلى مشارف الهدف الرئيسي المنتظر عند 26.88، وتخطي مقاومة القناة اللحظية الصاعدة ليشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لنرجّح تخطي المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة نحو 27.60 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 26.88 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للارتداد هبوطاً واختبار مناطق 25.06 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد