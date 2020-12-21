شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لتعكس استأنف مسيرات المكاسب التي توقفت في أخر جلسات الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الشتاء وتوصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق حول حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.62% لتتداول حالياً عند 1,049.21$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,042.70$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,042.34$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى 90.45 مقارنة بالافتتاحية عند 90.15.

هذا وقد تابعنا إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي وزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأن قادة الكونجرس توصلوا إلى اتفاق حيال مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع القلق من شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الشتاء وفي أعقاب تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة" ووسط أفادت الحكومة البريطانية أيضا بالأمس بأنه لا يزال هناك "خلافات كبيرة" في المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من نهاية هذا العام والموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق، فقد اتخذت بعض الدول الأوروبية خطوات للحد من السفر إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع مطالبة الحكومة البريطانية لأكثر من 16 مليون بريطاني البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وفي استراليا تم فرض قيود السفر إلى مدينة سيدني المكتظة بالسكان لتعد معزولة عن بقية البلاد وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال الآونة الأخير.

كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت 10 ألف حالة لأول مرة وذلك لوكالة أنباء كيودو، وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية رقم قياسي جديد وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، ما يعكس بأن وضع فيروس كورونا في أجزاء من شمال آسيا خطير، ما يؤثر تباعاً على معنويات المستثمرين.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، وذلك ثاني لقاح لكورونا يحصل على موافقة الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.11 مليون ولقي 1,680,395 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.