شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في تسعة أشهر أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا وتوصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حول حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 07:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 103.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.40، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.56، بينما حقق الأدنى له عند 103.25، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 103.30.

هذا وتابعنا بالأمس أفادت رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي وزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأن قادة الكونجرس توصلوا لاتفاق حيال مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت 10 ألف حالة لأول مرة وذلك لوكالة أنباء كيودو.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، وذلك ثاني لقاح لكورونا يحصل على موافقة الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.11 مليون ولقي 1,680,395 شخص مصرعهم في 222 دولة.