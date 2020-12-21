شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الشتاء وتوصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق حول حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% إلى مستويات 1.2183 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2237 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2179، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2257.

هذا وتابعنا بالأمس أفادت رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي وزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل بأن قادة الكونجرس توصلوا لاتفاق حيال مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع القلق من شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس التاجي وفي ظلال استمرار تعثر المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أعتاب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.

وفي نفس السياق، فقد اتخذت بعض الدول الأوروبية خطوات للحد من السفر إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع مطالبة الحكومة البريطانية لأكثر من 16 مليون بريطاني البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 75.11 مليون ولقي 1,680,395 شخص مصرعهم في 222 دولة.