شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر دخول الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت دولة الكويت حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

ويوم السبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

ومساء الأحد، قررت فرنسا وإيطاليا بهولندا وبلجيكا كثالث دولة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

يشار إلى أنه مستوى رحلات الطيران بالكويت، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية مؤخرا، شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.