شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة بالربع الأخير من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محسن فوزى أحد منتجى الذهب عيار 18، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة خلال الربع الأخير من العام الحالى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 24% منذ مطلع العام، الأمر الذى يدفع المستهلكين للبحث عن الذهب ذات الأوزان الأقل لتخفيض السعر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عام 2020 شهد ارتفاعا ملحوظا فى سعر الذهب ليسجل مستويات قياسية وغير مسبوقة، بسبب بعض التوترات السياسية والاقتصادية وكذلك أزمة فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة، مما جعل الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس تسجل مستويات قياسية هذا العام.

وأوضح، أن سعر الذهب خلال منتصف شهر ديسمبر 2019 كان يسجل 664 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، وهذا كان سعر مناسب للشراء خلال احتفالات الكريسماس، لكن الوضع فى ديسمبر 2020 تغير كثيرا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، نتيجة الأحداث الكثيرة التى شهدها العام خلال عام 2020.

وأشار إلى أنه، عند المقارنة بمستويات أسعار الذهب فى مصر خلال احتفالات أعياد الميلاد وكذلك وضع المبيعات، سنجد أن مجريات الأمور فى الأسواق اختلفت تمامًا، مشيرًا إلى أن الفئة التى تغيب عن السوق الآن وهى القطاع السياحى، حيث كانت السياحة تساهم فى تحريك مبيعات الذهب خلال احتفالات الكريسماس، وتحديدا فى المحافظات التى تشهد رواج سياحى فى هذا التوقيت من كل عام، لكن الوضع تبدل تماما هذا العام، الأمر الذى افقد سوق الذهب شريحة كبيرة، وهى شريحة السياح الأجانب.