شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الاثنين وسط قلق المستثمرين من شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في ظلال فصل الشتاء.

هذا وقد تابعنا إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، بينما تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 5.6% مقابل 6.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج مثقلاً بتراجع أسهم شركة "أس-أم-إي-سي" والتي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين، وذلك عقب إضافة الشركة مؤخراً إلى قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأمر الذي حد من قدرة الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج من الوصول إلى بعض التقنيات الأمريكية.

وفي سياق أخر، تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية بالتزامن مع فرض بعض الولايات في استراليا قيود على السفر إلى مدينة سيدني، لتعد بذلك المدينة المكتظة بالسكان في استراليا معزولة عن بقية البلاد وسط تزياد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في استراليا خلال الآونة الأخير، ونود الإشارة، لكون وضع فيروس كورونا في أجزاء من شمال آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية خطير ويمكن أن يؤثر على معنويات المستثمرين.

ونود الإشارة، لكون حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية بلغت رقم قياسي جديد أمس الأحد وفقاً لوكالة الأنباء المحلية يونهاب، كما أفادت وكالة أنباء كيودو الرسمية اليابانية بالأمس بأن حصيلة حالات الإصابة بالفيروس التاجي الشهرية الجديدة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو تجاوزت 10 ألف حالة لأول مرة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام لقاح كورونا من قبل شركة موديرنا في حالات الطوارئ، ويعد ذلك ثاني لقاح لكورونا يتم عليه الموافقة من قبل الإدارة بعد اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية، كما تابعنا بالأمس توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق حول حزمة إغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 900$ مليار عقب شهور من المفاوضات.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاض خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.65% ليخسر 11.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,781.65، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.60% ليخسر هو الأخر 159.79 نقطة ويصل إلى المستوى 26,603.60.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.75% ليربح 37.74 نقطة ويصل إلى المستوى 5,037.71، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.77% ليربح هو الأخر 26.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,420.90.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.25% ليخسر 65.86 نقطة ويصل إلى المستوى 26,432.74، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.34% ليخسر هو الأخر 9.55 نقطة ويصل إلى المستوى 2,762.63.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.51% ليخسر 64.54 نقطة ويصل إلى المستوى 12,617.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 13.87 نقطة ويصل إلى المستوى 6,661.60.