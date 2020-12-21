شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع للمؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.28% بما يعادل -24.689 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,614.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,536.92 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
89
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
95
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عدد أسهم الشركات الثابتة
15
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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