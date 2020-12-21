شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أكثر من عامين ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.56% إلى مستويات 0.7090 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7130، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7085، بينما حقق الأعلى له عند 0.7131، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7136.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 5.6% مقابل 6.0% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس أفادت وزير المالية النيوزيلندي روبيرتسون بأن ارتفاعات الدولار النيوزيلندي الأخيرة تعكس قوة الاقتصاد الوطني لبلاده، موضحاً بأن الاقتصاد النيوزيلندي ينمو بوتيرة فاقت التوقعات، ومضيفاً أن الحكومة ليست راضية عن تلك الارتفاعات.