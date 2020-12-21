شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ساب (1060) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل تداولات السهم حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في نطاق جانبي ضيق يهدف لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم ليساعد السهم على استعادة تعافيه، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.39% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة 27.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.25.