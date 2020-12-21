شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب أخيرة بلغت نسبتها 3.61% بما يعادل 1.50 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما حاول تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

هذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.04، ليستهدف مستوى المقاومة 47.19.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.04 ومستوى المقاومة 47.19.