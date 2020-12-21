شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف ينخفض في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء توارد الإشارات الإيجابية منها. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.02، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 29.55. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.02 ومستوى المقاومة 28.00.

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