شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 19.44، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.83% بما يعادل -0.74 نقطة، محاولاً بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي من جديد واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.44، ليفتح بعدها المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات، مستهدفاً مستوى المقاومة 23.11.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.70 ومستوى المقاومة 20.00.