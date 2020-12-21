شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويتحرك السهم بنطاق ضيق من التداولات الجانبية تهدف إلى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.66% بما يعادل -0.16 نقطة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.77، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.58 ومستوى المقاومة 25.00.