شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 106 فلس كمستوى أول ثم 102 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 114 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 108.3 بينما مستوى المقاومة هو 112.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر عقارات ك (KRE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 21-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.