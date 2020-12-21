شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال اداء السهم سلبي في الأجل القصير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 117 فلس منخفضا، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاضات خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 108 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 115.7 بينما مستوى المقاومة هو 119.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط