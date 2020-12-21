شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT)يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 41 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 42 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 38 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 41.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط