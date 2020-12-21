شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يقفز لأعلى -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 74٫50 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول لم يشهده السهم منذ شهر يناير من العام الحالي، متجاوزا هدفه السعري الأول عند مستوى 68 فلس، ويتجه السهم حاليا لهدفه السعري الثاني عند 80 ثم 88 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 67 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72 بينما مستوى المقاومة هو 80 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد