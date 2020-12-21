شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 82٫80 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 81 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 94 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 80.0 بينما مستوى المقاومة هو 84.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد