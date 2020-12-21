شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يعوض مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الأحد عند مستوى 1٫722 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1٫67 ريال، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 1٫80 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫67 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.69 وبين مستوى المقاومة هو 1.76 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يعوض مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 21-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.