شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 4٫49 ريال، في ظل ارتفاع كميات اللتداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 4٫47 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 4٫60 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 4٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.45 وبين مستوى المقاومة هو 4.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد