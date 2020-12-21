شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأحد منخفضا عند مستوى 6158 نقطة منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 6300 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,123 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,181 نقطة