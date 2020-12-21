شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخطط لإنشاء سوق لتوفير الكهرباء بأسعار تنافسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تخطط حالياً للمضي قدماً في مشروع سوق الكهرباء في الدولة، لتوفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية. لافتاً إلى الرؤية المستقبلية لتعزيز تصدير الطاقة الكهربائية خارج حدود الدولة خليجياً وعربياً وإقليمياً.

وقال العلماء: نتطلع في الإمارات إلى تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية، التي بدورها ستساهم بشكل كبير في تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية التي يساهم فيها قطاع الطاقة على مستوى الوطن العربي.

وأشار العلماء إلى أن الإمارات تولي قطاع الطاقة والكهرباء اهتماماً كبيراً، وقد خصصت له محاور رئيسية ضمن مسارات الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت مشوار رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة 2071، بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية ملهمة، تدعم مكانة الإمارات كنموذج عالمي للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة التي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وأضاف:«إن الإمارات تُعد من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لذا عملت الدولة على بناء محطات (براكة) للطاقة النووية، التي ستسهم في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، ودعم أهداف التنمية المستدامة».