شكرا لقرائتكم خبر عن الدوران المزدوج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتوازي مع الأهمية الإضافية التي اكتسبتها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تكافح في مواجهة عاصفة «كوفيد-19»، وضع مؤتمر «العمل الاقتصادي المركزي» في الصين والذي اختتم يوم الجمعة الماضي مخططاً ملاحياً لرحلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في وجه العاصفة. وكذلك المساعدة في ترسيخ الاقتصاد العالمي.

اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد المحلي على الاستمرار في مساره على الرغم من الإجراءات الصارمة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، والتي أشار المؤتمر إلى أنها قد تمتد إلى العام المقبل.

سهلت هذه الإجراءات حدوث انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للنمو الصيني للعام المقبل، معتبرين أن التعافي القوي للبلاد سيكون عامل استقرار حاسماً للاقتصاد العالمي.

على الرغم من عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها في الصين، إلا أنه لا يزال هناك، كما حذر المؤتمر، العديد من الشكوك بما في ذلك موجات العدوى الجديدة والبيئة الخارجية المتقلبة. ومن أجل الإبحار في المياه المتلاطمة، يحتاج ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى اغتنام الفرص وتجنب المخاطر.

لاغتنام الفرص وتحقيق تنمية مستدامة عالية الجودة في عام 2021 وما بعده، ستبذل الصين جهوداً أكبر لبناء سلاسل تصنيع وتوريد أكثر استقلالية ويمكن التحكم فيها، وستعزز دور التقنيات الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك إفساح المجال كاملاً لرعاية وتنظيم الابتكارات العلمية والتكنولوجية الكبرى، وضمان أمن الحبوب والمواد الغذائية، وضبط الاحتكارات والتوسع غير المنضبط لرأس المال.

وبينما لا يزال تعزيز الاستهلاك المحلي جزءاً حيوياً من نموذج التنمية «الدوران المزدوج»، ستضع الحكومة خطة عمل لضمان ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق حياده بحلول عام 2060.

إن تعزيز فرص العمل، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي، وهيكل توزيع الدخل، ودعم توسع فئة الدخل المتوسط، وإصلاح نظام «هوكو» (تسجيل السكان)، كلها عوامل أساسية لتعزيز النمو النوعي. بالإضافة إلى أن الحكومة ستواصل أيضاً العمل على تحقيق التوازن بين تدابير مكافحة الوباء والنمو الاقتصادي.

للحفاظ على الدعم اللازم للتعافي الاقتصادي، ستحافظ الصين على ثبات سياستها الكلية واستقرارها في عام 2021، والالتزام بتنفيذ سياسة مالية ونقدية استباقية وحكيمة.

وكلما زادت قوة الاقتصاد المحلي «الدورة الداخلية»، زادت سهولة اندماجه مع الاقتصاد العالمي «الدورة الخارجية»، وهو ما يهدف نموذج التنمية، «الدوران المزدوج»، إلى تحقيقه.

باعتباره الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نمواً إيجابياً لعام 2020، تستعد الصين للمساهمة بشكل أكبر في التعافي العالمي بعد الوباء من خلال متابعة نمو عالي الجودة يدعم بشكل أكبر اقتصادها، الذي كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية.

تشاينا ديلي