شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: قرار عودة رحلات العمرة تحسمه لجنة إدارة أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على أن قرار استئناف رحلات العمرة يعود للجنة الوزارية المشكلة لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

أشار الوزير، خلال حواره مع الخليج 365، - سينشر لاحقًا- إلى أنه لم يتم الإعلان عن ضوابط العمرة حتى الآن لأنه لا يوجد رحلات للعمرة ستخرج من مصر، إلا بعد الاستقرار على وضع فيروس كورونا، فالدولة لم تأخذ قرار بالسياحة الخارجية بعد، بسبب الظروف الصحية الاستثنائية التى نعيشها حاليا.

أوضح كذلك، أن المملكة العربية السعودية أرسلت خطابًا عن موسم الحج، لكنها ذكرت إنه سيتم وضع ضوابط للحج وسيتم إرسالها لاحقًا، مشيرًا إلى وجوب الحصول على الضوء الأخضر من الدولة على الخروج المنظم للسفر خارج البلد، ثم سنعلن عن الضوابط، التي ترتبط بضوابط المملكة العربية السعودية.

وعن بوابة العمرة قال، إن لجنة السياحة والطيران في 31 أكتوبر الماضي وافقت على مشروع قانون بوابة العمرة، وننتظر الآن انعقاد مجلس النواب، لكي يقوم بعقد جلسة عامة لمناقشة القانون، وجنبًا إلى جنب تم تطوير البوابة لتكون أكثر سهولة ولتقديم مزيد من الخدمات من خلالها.