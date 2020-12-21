شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الهدايا: الإقبال على هدايا الكريسماس متوسط بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأدوات المكتبية والهدايا بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تأثر مبيعات هدايا الكريسماس هذا العام لعدة عوامل، أهمها قرار الحكومة المصرية بمنع الحفلات خلال رأس السنة، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، إن الإقبال على هدايا الكريسماس خلال الفترة الحالية يعتبر متوسط فى الهدايا الصغيرة ومتوسطة الحجم، فى حين هناك توقف شبه تام للهدايا كبيرة الحجم والتى كانت تخصص للفنادق والمطاعم، وذلك بعد قرار الحكومة بمنع احتفالات رأس السنة.

وأشار صفا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إلى أن أسعار هدايا الكريسماس مستقرة منذ العام الماضى وذلك لعدة عوامل اعتماد التجار على المخزون من العام الماضى، وهو ما أدى إلى تراجع الواردات لأكثر من 50 %، بالإضافة إلى أزمة كورونا، والتى أدت إلى انخفاض المبيعات بصورة كبيرة.

أوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية والهدايا، أن أسعار الهدايا المتعارف عليها فى أعياد الكريسماس وهى الشجرة والأنوار وبابا نويل مستقرة فى سوق الجملة، لافتا إلى أن شجرة الكريسماس 60سم وهى الاقل سعرا تبدأ من 50 جنيها لتصل لأغلى الموديلات سعرا إلى 1500 جنيها، مضيفا أن الأنوار التى تستخدم لتزين الأشجار والحوائط تبدأ من 20 جنيها وتصل إلى 120 جنيها، أما بالنسبة لبابا نويل فيبدأ من 3 جنيهات الذى يعلق على شجرة الكريسماس مرورا ببابا نويل الفرو الذى يبدأ من 50 جنيها حتى 150 جنيها نهاية ببابا نويل المتحرك الذى يبدأ من 150 جنيها حتى 2000 جنيه.