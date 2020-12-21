شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزكية.. "عمومية الملابس بالقاهرة" تختار 21 عضوا لمجلس إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية لشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد جلسة إجراءات تراسها المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة 2020 - 2024 .

وأعلن المهندس إبراهيم العربي عن اختيار الجمعية العمومية الـ21 عضوا بالتزكية علي أن يعقد مجلس إدارة الشعبة جلسة خلال أيام لاختيار هيئة مكتبه .

وتضمنت اسماء الـ21 عضوا لمجلس ادارة الشعبة " خالد حسانين حسن - اشرف خضر عتمان - احمد عمر كدواني - محمد محمد الاباصيري - محمود الداعور - خالد سليمان - وليد ابو العلا - ايهاب العسكري - عبد الفتاح بهجت - تامر انور - وليد يسري حندوقة -عمرو وفيق فكري - جمال شديد مناع - خالد حسن علي حسن -وليد عبد العليم بسيوني - محمد نبيل جودة البطل - سامح فاروق عبد ربه - محمد عبد الفتاح محمد - محمد فرج حسن - احمد مصطفي محمود - محمد نور الدين ".

وأعلن "العربي" عن اختيار 5 أعضاء منتسبين لمجلس إدارة الشعبة وهم " سماح هيكل - ريهام فاروق - سعيد عقيلي - حمدي حافظ - محمود عبد الحميد ".

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس إدارة الشعبة بضرورة عقد جلسة في اقرب وقت ممكن لاختيار هيئة مكتبها ووضع استراتيجية واضحة لخدمة قطاع الملابس وكيفية تنميتة ورفعها في مذكرة رسمية وعاجلة له شخصيا للاطلاع عليها والبدء في تنفيذها فورا، قائلا" إن الاتحاد يساند كافة الانشطة لتطويرها وتنميتها بما يخدم اقتصاد بلدنا القومي".