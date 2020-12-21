شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 20-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 15 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العبوات الطبية، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، دلتا للإنشاء والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اودن للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، سبيد ميديكال، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 153.5 ألف جنيه، 677.4 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13188 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 69.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.90%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.555 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 5.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 23.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) سعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 18.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.17%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.137 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.97%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 67.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%.