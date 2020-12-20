شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتطلع إلى مستويات قياسية مع نهاية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

وفقاً للاستراتيجيين في وول ستريت، يبدو أن سوق الأسهم آخذ في الارتفاع حتى بداية عام 2021، الذي من المتوقع أن يشهد بعض العودة إلى الحياة الطبيعية والنمو الاقتصادي.

وحتى مع عمليات البيع المكثفة لهذا العام، حقق مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب لامست 15% لهذا العام. وبالنسبة للعام القادم، يتوقع العديد من المحللين عاماً آخر من المكاسب من خانتين.

وفي استطلاع أجرته «سي إن بي سي»، توقع الاستراتيجيون أن يبلغ مؤشر «ستاندرد آند بورز» متوسط هدف نهاية عام 2021، ويحقق 4056 نقطة، أو حوالي 9.5% من المستويات الحالية، لكن البعض، ومنهم توم لي من «فندستارت»، يتوقعون ارتفاعاً يتماشى مع عام 2020. ويرون أن المؤشر سيحطم حاجز 4300 نقطة صعوداً من مستواه الحالي القريب من 3700 نقطة.

ومن المتوقع أيضاً أن تحرر اللقاحات الأفراد من القيود الوبائية، وبالتالي تحرر الاقتصاد مع حلول عام 2021، كما يجب أن يعود العمل من المنزل إلى وضعه الطبيعي السابق في المكتب، وتعاود دور السينما والمطاعم فتح أبوابها، ويقل خوف الناس بشكل كبير من السفر.

مطبّات تلوح في الأفق

لكن الطريق إلى هذا السيناريو لا يخلو من صعوبات. ومع عودة انتشار الفيروس وتسجيل المستشفيات مستويات قبول قياسية، يظهر الاقتصاد علامات التباطؤ. ضعف سوق العمل وعادت مطالبات البطالة الأسبوعية وارتفعت إلى مستويات سبتمبر/أيلول الماضي، وأغلقت المطاعم والشركات الأخرى من جديد أو خفضت نشاطها بسبب «كوفيد 19».

في السياق، قال إيثان هاريس، رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في بنك أوف أمريكا: «ستكون عمليات الإغلاق الحالية مستهدفة للغاية، ولا تشبه ما رأيناه في الربيع. ستضعف الأرقام الاقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة، مع خسارة كبيرة في الزخم في بداية العام الجديد، لكن في الربيع سيحل التفاؤل محل المشهد الحالي».

بالتوازي مع وجهة النظر هذه للاقتصاد، توقع بعض الاستراتيجيين أن ينحدر سوق الأسهم في وقت مبكر من العام الجديد قبل أن يتجه صعودياً مرة أخرى.

أسبوع «تيسلا»

وارتفعت الأسهم في الأسبوع الماضي، وارتفع معها مؤشر «إس آند بي» بنسبة 1.3% إلى 3709 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى قياسي له في تداولات الجمعة. ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد، سيراقب المتداولون الهزة الناتجة عن إعادة الموازنة الضخمة للمؤشر والتي جاءت مع انضمام شركة «تيسلا» التي سيتم تداول سهمها لأول مرة كجزء من «إس آند بي» صباح اليوم الاثنين.

وقالت كوينسي كروسبي، كبيرة استراتيجيي السوق في برودنشال فاينانشال: «اضطر المستثمرون إلى شراء سهم تيسلا، لذلك سنرى ما إذا كانت هناك عمليات بيع قادمة للوافد الجديد أم لا».

سيقلل مستثمرو المؤشر والصناديق التي تمتلك «ستاندرد آند بورز 500» بالكامل من حيازات الأسهم الأخرى لإفساح المجال ل«تيسلا»، وقد يؤدي ذلك بشكل عام إلى تقلبات مع بدء عمليات التداول اليوم.

وأضافت كروسبي: «يجب أن تميل الأسهم صعودياً مع نهاية العام، ما لم يفشل الكونجرس الذي لا يزال يجادل حتى اليوم، في التوصل إلى حزمة تحفيز، وما لم تحصل مفاجئة في لقاحات «كوفيد 19». معتبرة أن «اللقاحات في هذه المرحلة محفزة للغاية».

ويتوقع المحللون الاستراتيجيون أسبوعاً هادئاً نسبياً للأسهم ولسوق السندات حتى نهاية العام، وبعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي.

وستصدر بيانات الإسكان يوم الثلاثاء والأربعاء، إضافة إلى تقرير مطالبات البطالة والسلع المعمرة يوم الخميس. ومن ثم التركيز على العام الجديد بالطبع.

سلبيات الربع الأول

وقال مايكل آرون، كبير محللي الاستثمار في «ستيت ستريت جلوبال»: «يعتبر الربع الأول عادة، الأصعب من منظور الناتج المحلي الإجمالي. ومن ثم يبدأ موسم الأرباح، مع احتمالية لبعض التوقعات السلبية». وأضاف آرون: «أعتقد أننا على وشك إجراء تصحيح في مرحلة ما في الربع الأول»، متوقعاً تراجعاً بنسبة 5% إلى 10% في سوق الأسهم، ومن ثم دفعاً باتجاه بعض مكاسب عام 2020.

أما توم لي من «فندستارت» الذي كان من أوائل من توقعوا انتعاش مارس/آذار المقبل، فيتطلع إلى تصحيح بنسبة 10% بين شباط ونيسان لعام 2021، قبل أن يتعافى السوق ويتجه صعودياً.

وقد تشهد الأسواق أحداثاً غير متوقعة في الأيام الأولى من العام الجديد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا المقررة في الخامس من يناير/كانون الثاني، متقاربة للغاية، مما قد يغير مشهد السيطرة على المجلس.

ويقول الاستراتيجيون السياسيون إنه من المرجح أن يحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة، ويفوز بمقعد واحد أو بكلا المقعدين، ولكن في حال حقق الديمقراطيون المفاجأة، فقد تتغير الأجندة السياسية بالكامل.

وإذا فاز الديمقراطيون، فسيحصل كل حزب على 50 مقعداً في مجلس الشيوخ، وعندها سيكون لصوت نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس الكلمة الفصل.

من وجهة نظر كروسبي، فإن جولة الإعادة في 5 يناير/كانون الثاني المقبل في جورجيا، تعتبر حدثاً مهماً للسوق، وتأتي أهميتها من التبعات التي تليها. أما التوقعات فتقول إنه في حالة فوز الديمقراطيين، فسيشهد السوق عمليات بيع مكثفة. وبالمقابل، قد يكون هذا مجرد رد فعل قصير الأجل؛ لأن السوق قد يشهد أيضاً إقرار حزمة تحفيز أكبر من الديمقراطيين.

الانتعاش الاقتصادي

وقال هاريس من بنك «أوف أمريكا»: «أعتقد أنه مع بدء التحفيز المالي، من الواضح تماماً أننا في نهاية الطريق لهذا الأمر، سيصبح السوق بحال أفضل. يتحدث الجميع دائماً كيف أن الأسواق لا تفضل جداول الأعمال المتقدمة، وتحب التحفيز المالي بدلاً منها». وسواء حصل على كثير من التحفيز أم لم يحصل، فإن انتعاش الاقتصاد أمر لا يزال منتظراً ومتوقعاً.

وفي بيئة يتعافى فيها الاقتصاد وتكون سياسة البنك المركزي سهلة، يتوقع المحللون الاستراتيجيون أن تحقق الأسهم الدورية نتائج جيدة، وسط تطلعات واعدة للسوق إلى النصف الثاني من العام المقبل. وبحلول ذلك الوقت، يجب تطعيم ملايين الأشخاص وعلى الاقتصاد أن ينمو بالمقابل.

وقال آرون من «ستيت ستيت»: «بالنظر إلى السياسة المالية والنقدية، والمعدلات المنخفضة، ونهاية الوباء الوشيكة، من الصعب توقع حدوث شيء خطر على الأقل من منظور السوق».

ويرى أرون أن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى الاحتفاظ بأسهم ذات معدلات نمو قوية، إضافة إلى الأسماء الدورية التي سيكون أداؤها أفضل في مرحلة التعافي. من جانبه يفضل توم لي، قطاعات الصناعة والطاقة لعام 2021، لكنه لا يزال يحب التكنولوجيا الكبيرة ذات الأرباح القوية، مثل «أبل» و«ألفابيت».

نمو الربع الأول

وسيقود الفيروس عجلة الاقتصاد حتى العام المقبل، لكن الاختلاف في عام 2021، هو أنه من المتوقع توزيع اللقاحات إلى الحد الذي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في الاقتصاد بدءاً من الربع الثاني. ويتوقع إيثان هاريس، أن يحصل الاقتصاد على دفعة بمجرد انخفاض معدلات الوفيات ودخول المستشفى من مستوياته العالية. وأن ينمو الربع الأول بنحو 1%، وبحلول الربع الثاني يتوقع هاريس ارتداداً بنحو 7%.

وفي استطلاع لتحليلات «موديز» للاقتصاديين، أشارت التوقعات إلى أن متوسط النمو لعام 2021 سيبلغ 4.4%، بعد انخفاض متوقع بنسبة 3.5% لهذا العام.

ويتطلع الاقتصاديون إلى فترة في عام 2021 يمكن من خلالها أن يؤدي التعافي إلى زيادة التضخم فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكن من غير المتوقع أن يظل عند هذا المستوى. كما يتطلع الاستراتيجيون إلى أداء جيد للأسماء الدورية في الطاقة والمواد.