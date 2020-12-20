شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تعزز أسطول «شل» في سلطنة عُمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة ترايستار، أنها ضمت إلى أسطولها في سلطنة عمان، أسطولًا جديداً يتكون من 6 صهاريج لنقل الوقود، و11 شاحنة من نوع سكانيا، في إطار العقد الذي أبرمته مع شركة شل.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: «يسرنا أن نعلن إضافة هذه الصهاريج والشاحنات المتقدمة تكنولوجياً إلى أسطولنا العامل في عُمان، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا والعمل على تحسين ظروف السلامة على الطرق لجميع السائقين».