شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يتجه للتصويت على حزمة مساعدات بـ 900 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر أعضاء في الكونجرس الأمريكي عن تفاؤلهم بأنهم سيمررون حزمة مساعدات قيمتها 900 مليار دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط في ساعة متأخرة من الليل لإزالة واحدة من العقبات الأخيرة، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

يعتزم زعماء الكونجرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر أيلول 2021.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن من المتوقع أن يمنح القرار شركات الطيران الأمريكية 15 مليار دولار كمساعدة جديدة ستسمح لها بتوفير أجور ما يزيد على 32 ألف موظف، حاليا في إجازة، حتى 31 مارس آذار.

وقال أحد المصادر إن الحزمة ستشمل أيضا مليار دولار لمشغل السكك الحديدية الأمريكية أمتراك و14 مليار دولار لأنظمة النقل العام وعشرة مليارات دولار للطرق السريعة الحكومية.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد (الساعة 0500 بتوقيت جرينتش من غد الاثنين)، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي في ​​مقابلة مع قناة فوكس نيوز «لدي تفاؤل بشأن تمريره... أنا متفائل جدا بأننا سننجز ذلك اليوم».

وأصر السناتور الجهوري بات تومي من بنسلفانيا على صياغة تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات والمحلية بعد 31 ديسمبر كانون الأول.

يقول الجمهوريون إن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع في الأنشطة الخاصة مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، واتهموا الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020 كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.

في المقابل، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالسعي لتقييد حركة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن للحد من قدرته على دعم الاقتصاد المتداعي بعد توليه مقاليد السلطة في 20 يناير كانون الثاني.

(رويترز)