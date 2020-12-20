10 نقاط في بيان مشترك لرئيسي اللجنة الحكومية السعودية الروسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، في بيان مشترك على 10 نقاط بينها، العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين، وتسهيل الاستثمارات الثنائية، وتأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وأهمية التزام الدول المشاركة باتفاق أوبك بلس، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج.

وبحثا خلال اجتماعها في الرياض التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكدا أهمية دور اللجنة كعنصر فاعل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحبا بنتائج زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.

واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة.

واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقا.