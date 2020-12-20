شكرا لقرائتكم خبر «فاو» توافق على طلب السعودية إقامة سنة دولية للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، خلال دورته الـ165 التي عقدت في الفترة من 30 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2020، على توصية لجنة الزراعة COAG في دورتها الـ27 في روما، التي تضمنت طلب السعودية إقامة سنة دولية للتمور في 2027، وذلك تمهيدا لرفع التوصية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة للاعتماد النهائي.

وشارك الوفد الدائم للمملكة في روما في مجلس أعمال منظمة الزراعة والأغذية وألقى مندوب المملكة الدائم لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور محمد الغامدي بيان المملكة بشأن إقرار مشروع السنة الدولية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذه الخطوة المهمة، جاءت بعد عقد اجتماعات عدة وأبحاث بين الوزارة والمسؤولين في «الفاو»، حول أهمية التمور الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات، وتمت الموافقة على خطة عمل لإقامة سنة دولية للتمور بطلب من المملكة،

خلال أعمال لجنة الزراعة الذي عقد في سبتمبر 2020م، وتم تحديد موعد مقترح لها في عام 2027م، تمهيدا لعرضها للأمم المتحدة في نيويورك للموافقة النهائية على إقامتها.

زراعة مستدامة

وأقر مجلس منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة أن تخصيص سنة دولية للتمور يسهم في رفع مستوى الوعي بمدى ملاءمة الزراعة المستدامة لنخيل التمور في ظل ظروف مناخية متنوعة، لما تتميز به من تنوع وراثي واسع وقدرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيئات الإنتاج وطلبات السوق، إذ يعد مصدرا مهما للدخل لكثير من المجتمعات، وضرورة تمكين الشباب والنساء من أجل تطوير نظام الأعمال التجارية والزراعية الذي يشمل مشتقات هذا المحصول.

منافع اقتصادية

وشدد المجلس، على الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي بالمنافع الاقتصادية للتمور، وأهمية الممارسات الزراعية والإنتاجية المستدامة بالنسبة إلى ملايين الأسر الزراعية الريفية وأصحاب الحيازات الصغيرة خصوصا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوعية وتحفيز الأسواق بمنافع التمور وتشجيع سلاسل القيمة الجيدة التي تعتمد المكننة المبتكرة والرقمنة وخدمات ما بعد الحصاد.

إنتاج عالمي

ووفقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، يغطي إنتاج نخيل التمور عالميا مساحة تتجاوز مليون هكتار، ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 8.5 ملايين طن متري، وتمتد زراعته إلى آسيا نحو 648.3 ألف هكتار، وفي أفريقيا 435.7 ألف هكتار، وفي أوروبا 947 هكتارا، والأمريكيتين 7022 هكتارا، بينما تعـد آسيا وأفريقيا أكبر منطقتين لإنتاج التمور بنسبة 8.55% و 4.43% على التوالي من إجمالي الإنتاج العالمي.

الاستحواذ على 17%

وتعـد المملكة، من أهم الدول المنتجة للتمور، وتستحوذ على 17% من الإنتاج العالمي، ويتجاوز عدد النخيل في السعودية نحو 31 مليون نخلة، تنتج سنويا أكثر من 1.5 مليون طن.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، على تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم، ليعود بالنفع على المملكة ويسهم في تحقيق «رؤية 2030»، بزيادة صادرات المملكة غير النفطية، ما أسهم في رفع قيمة صادرات التمور السعودية إلى 8.5% خلال النصف الأول 2020م، لتبلغ 549 مليون ريال.

وتستهدف الوزارة، زيادة حجم صادرات التمور السعودية، وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020م، وتحقيق المرتبة الأولى عالميا في تصدير التمور خلال 2021م، بزيادة نسبة الصادرات 12% سنويا، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن.

إنتاج التمور عالميا:

8.5 ملايين طن متري إجمالي الإنتاج العالمي

مليون هكتار مساحة إنتاج نخيل التمور عالميا

تتوزع إلى:

648.3 ألف هكتار في آسيا

435.7 ألف هكتار في أفريقيا

947 هكتارا في أوروبا

7022 هكتارا في الأمريكتين

إنتاج التمور في السعودية: