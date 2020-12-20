«طاقة» تبيع حصتها في «جيسكو» لـ«أرسيلورميتال الجبيل»

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (طاقة) رئيس مجلس إدارة شركة (جيسكو) المهندس خالد نوح، أن بيع شركة طاقة المقترح لحصتها في شركة جيسكو يمثل خطوة مهمة في تحقيق الاستراتيجية، بما يتماشى مع طموحات السعودية وأهدافها المتمثلة في إنشاء قطاع تنافسي قوي لصناعة الصلب المحلي، ومركزا قويا للتصنيع في المملكة.يذكر أن شركة (طاقة) التي تأسست في 2003، متخصصة في مجال خدمات ومعدات حقول النفط («OFSE») في المنطقة، وتقدم الخدمات الرئيسية المطلوبة لتسليم الآبار، بدءا من حفرها حتى استكمالها، من خلال زيادة السعة وبناء القدرات والتوسع في الخدمات ذات المستوى الأعلى.
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