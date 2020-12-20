شكرا لقرائتكم خبر زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية إلى 80 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة عامة سادسة في رأس المال للبنك قدرها 5.5 مليارات دينار إسلامي، تعادل نحو 8 مليارات دولار، مما يؤدي إلى رفع رأسمال البنك المكتتب فيه من 50 إلى 55.5 مليار دينار إسلامي، أي ما يعادل 80.17 مليار دولار.

وأبلغ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، الاجتماع الدوري الـ338 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، أن هذه الخطوة التاريخية جاءت استجابة لقرار مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الـ14 بمكة المكرمة، الذي دعا في بيانه الختامي الدول الأعضاء لإقرار زيادة معتبرة في رأسمال البنك .

وقال إن الموافقة على رفع رأسمال البنك بزيادة مقدرة ومؤثرة ستصب في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، وهي ظروف فرضت على البنك مسارات استثنائية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت وتواجه الدول الأعضاء .

وناقش مجلس المديرين التنفيذيين العديد من التقارير والبرامج المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير إنجازات البنك الإسلامي للتنمية 2020 ومساهماته على الصعيد العالمي، ومنها مشاركات مجموعة البنك في اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة ورئاسة البنك لاجتماعات رؤساء البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، كما استمع المجلس إلى التقرير المرحلي الرابع عن البرنامج الاستراتيجي المتعلق بتأهب»مجموعة البنك» وتصديها لجائحة مرض فيروس كورونا المستجد.

وأجاز المجلس سياسة البنك المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحدد التوجيهات العامة التي ستسترشد بها عمليات البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء، وهي أول سياسة للبنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي مجال تمويل المشاريع أجاز المجلس مشاريع بقيمة 308 ملايين دولار لمصلحة كل من أوزبكستان وبوركينافاسو والمالديف كما يلي: لجمهورية أوزبكستان : تقديم مبلغ 280 مليون دولار لمشروعين في أوزبكستان كما يلي : تقديم 200 مليون دولار أمريكي لجمهورية أوزبكستان لمشروع التنمية الريفية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى رفع مستويات معيشة سكان المناطق الريفية حيث يوفر البنية التحتية الأساسية والخدمات المحسَنة لنحو 710 آلاف نسمة من سكان الريف الذين يعيشون في مناطق كاراكالباكستان وخورازم وبخارى ونواوي.

وتقديم 80 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الخدمات المتعلقة بعلاج الأورام بأوزبكستان، ويهدف المشروع لتعزيز فرص الحصول على خدمات آمنة وعالية الجودة لعلاج الأورام عن طريق بناء وإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الأورام، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير المبادئ التوجيهية والبروتوكولات السريرية.

ولجمهورية بوركينا فاسو : تقديم مبلغ 28 مليون دولار أمريكي لمشروع تعزيز الرعاية الصحية الأولية ببوركينافاسو. وسيساهم المشروع في تحقيق أهداف «الخطة الوطنية لتطوير الصحة 2021» ببوركينافاسو ويساعد في الحد من معدل وفيات الأمهات والمواليد والرضع والأطفال، والحد من عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة .