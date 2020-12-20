شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.. لجنة تسعير البنزين تجتمع قريبا لتحديد الأسعار الجديدة للربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 20 – 12 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 والتي جاءت كالتالى: -





"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 16.5مليار جنيه

الدكتور محمد معيط وزير المالية

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 16.5مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 12.461%، فيما بلغ أعلى عائد 12.512%، وسجل أقل عائد 12.35%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.585%، في حين سجل أعلى عائد12.651%، وأقل عائد 12.451%.

وزير الآثار: متحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية جاهز للافتتاح بيناير 2021

الدكتور خالد العنانى

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون جاهزًا للافتتاح في يناير 2021، وسيكون مفاجأة للجميع، فهو أول افتتاح رسمي في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشرح الوزير، خلال حواره مع الخليج 365، - سينشر لاحقًا- المتحف بقوله: عندما ندخل متحف عواصم مصر، ستستقبلنا المسلة التي وقف أمامها الرئيس الفرنسي في يناير 2019، ثم سنجد بعد ذلك حوضين، بردي ولوتس، لكي يعبرا عن شمال وجنوب مصر، ثم سنجد خريطة محفورة في الأرض، للنيل، وعليها أسماء المدن، كي يتعرف الضيف على أسماء أهم المدن المصرية، وعندما ندخل المتحف سنجد شاشة ضخمة تعرض تطور زمني للحضارة المصرية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، حيث تعرض الحضارة الفرعونية، اليونانية، الرومانية، المسيحية، الإسلامية، الحديثة والمعاصرة مع العواصم الجديدة، ثم ندخل إلى القاعة فنجد آثار منف، طيبة، تل العمارنة، القاهرة، الإسكندرية، القاهرة الخديوية، نحكي العواصم المصرية، وكل جناح يحتوي على آثار من هذه المناطق، وفي المنتصف نجد تماثيل لكبار رجال الدولة، وهناك عربة ملكية، ومستنسخ عربة حربية كانت ملكا للملك الفاروق، بجانب مقبرة توتو التي كانت موجودة في سوهاج، كما يوجد أيضا مومياوات وتوابيت.

لجنة تسعير البنزين تجتمع قريبا لتحديد الأسعار الجديدة للربع الأول 2021

بنزين - أشيفية

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى للاجتماع قريبا، في اجتماعها الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة "يناير، فبراير، مارس 2021"، وذلك عقب صدور قرار اللجنة وموافقة مجلس الوزراء عليه.

يذكر أن عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تتم عن طريق تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وذلك وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما "السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

وزيرة التعاون الدولى تشهد الثلاثاء المقبل إطلاق التقرير السنوى لـ "الشراكات الدولية "

الدكتورة رانيا المشاط

تشهد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،الثلاثاء المقبل ، إطلاق التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، للوقوف علي ما تم تحقيقه خلال العام 2020، ومناقشة خطة 2021 .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قادت الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021.

الصناعة: ندرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية ومنها السيارات

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة، حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وقالت إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي بإحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصرتستطيع بالصناعة" والتى عقدت تحت عنوان " توطين صناعة السيارات فى مصر"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب عدد من الخبراء المصريين بالخارج منهم الدكتورة هدى المراغى والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن أبو العلا والدكتور مينا قلدس والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر باكاديمية هندسة الإنتاج والمدرس بجامعة ويندسور الكندية فضلا عن مشاركة عدد من منتجى السيارات ومكوناتها.

وزارة الاتصالات تعلن توقيع اتفاقيات تجارية بين المصرية للاتصالات واورنج

الدكتور عمرو طلعت

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنج مصر عددًا من الاتفاقيات التجارية بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين وبما يخدم سوق الاتصالات المصري بشكل عام، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر.

شمل ذلك توقيع تعديل لاتفاقية الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول، بالإضافة الى توقيع ملحق يمتد حتى عام 2022 كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.

أسهم الحديد تقود الصعود بالبورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفعت معظم مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 13 قطاعاً على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، مدفوعة بصعود أسهم حديد عز بنسبة 3.17%، العز الدخيلة للصلب-لإسكندرية بنسبة 1.35%، مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.98%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.79%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.38%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.92%.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.89%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.76%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.72%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.02%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020 في مصر

ذهب - أرشيفية

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة المبيعات خلال يوم الأحد من كل أسبوع بالسوق المصرى، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها.

الجنيه الذهب 6568 جنيها.

أوقية الذهب 1881 دولارا.