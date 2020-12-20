شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الحديد تقود الصعود بالبورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 13 قطاعاً على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، مدفوعة بصعود أسهم حديد عز بنسبة 3.17%، العز الدخيلة للصلب-لإسكندرية بنسبة 1.35%، مصر الوطنية للصلب-عتاقة بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.98%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.08%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.79%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.38%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.28%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.92%.

كما ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.89%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.76%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.72%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.02%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.1 مليار جنيه، ليغلق عند 653.783 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 5.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 153.5 ألف جنيه، 677.4 ألف جنيه، 36.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 13188 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.