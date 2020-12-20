شكرا لقرائتكم خبر عن تفاؤل الشركات المصرية تجاه معدلات نمو الاستثمار خلال عامين مقبلين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضًا توضيحيًّا من خلال إنفوجرافيك استعرض فيه "تقرير مستكشف الأعمال فى مصر 2020" الصادر عن بنكHSBC .

وقد أوضح الإنفوجرافيك المنشور على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن ثلث الشركات المصرية أكثر تفاؤلًا بالمستقبل فى 2021 مقارنةً بالعام الماضى، كما ركز على أن 66% من المستثمرين المصريين يتكيفون مع التغيرات التى أحدثتها جائحة كورونا، وأن 83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التى كانت قبل انتشار الفيروس، أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022.

وأشار التقرير إلى أن 87 % من الشركات الاستثمارية تعتزم زيادة استثماراتها فى مصر فى 2021، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وقد اعتمد التقرير على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات فى مصر خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020، وتفاءلت معظمها بتحسن قريب فى مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.