شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 16.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 16.5مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه بمتوسط عائد 12.461%، فيما بلغ أعلى عائد 12.512%، وسجل أقل عائد 12.35%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.585%، في حين سجل أعلى عائد12.651%، وأقل عائد 12.451%.