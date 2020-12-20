شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام.. و"نمو" يسجل 21 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% خاسراً 24.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8686.89 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.69% رابحاً 349.68 نقطة ليغلق عند مستوى 21000.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 365.9 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال.
وهبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.48%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.61%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%.
وقفز 50 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 10%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.94%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 8.15%، فيما تراجع 142 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 7.65%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 7.44%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 635.1 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، توقيع مذكرة تفاهم للشراء 50% من قيمة حصص رأس مال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال، لمدة 3 أشهر لعدم التوصل إلى اتفاق حول الصفقة، والتي تم الاتفاق على تمديدها لمدة 3 أشهر إضافية حسب الإعلان على موقع السوق المالية السعودية.
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