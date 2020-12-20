شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للزكاة تُطالب أميانتيب بسداد فروقات زكوية بـ 231 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تلقيها خطابات، صباح اليوم الأحد، من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2015 إلى 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الهيئة طالبتها بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ وقدره 231.117 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة بتقديم الإقرارات الزكوية عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

ووفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية (ستون يوماً) من تاريخ استلام تلك الخطابات.

هذا وسوف تقوم الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، على أن يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.