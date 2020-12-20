شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل تسدد 152 مليون ريال لصندوق التنمية الصناعية السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت حائل عن تسديد المبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي البالغ قدره 152 مليون ريال، وذلك يوم الخميس الماضي 17ديسمبر 2020.

وحسب بيان للشركة على "تداول" سيظهر الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وكان مجلس إدارة أسمنت حائل قد وافق في وقت سابق على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ 152 مليون ريال، وكان أصل القرض يبلغ قيمته 300 مليون ريال، تم سداد 148 مليون ريال.

وحققت أسمنت حائل صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وعلى صعيد نتائج أعمال أسمنت حائل خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.