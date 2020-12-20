أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 20-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد الموافق 20-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 الجنيه الإسترلينى بـ 5.07 ريال سعودي.

وفي سياق متصل قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 11 ديسمبر ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذى لحق بالطلب العالمى على النفط سريعا.

وقالت فى تقريرها الشهرى: "حالة الحماس المفهومة التى صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الأشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط"، وتابع التقرير "فى الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.